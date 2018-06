ФОТО: Как местные знаменитости Лиго отмечали

Spīgo.. zaigo.. uzdrošinies...esi Sieviete.. esi īsta un laimīga! Smelies spēku no zemes, no debesīm, no vēja, no saules, no saulgriežu lietus, no pļavām, no ziediem, no kokiem, no upēm un tērcītēm.. no bitēm un tauriņiem.. no uguns liesmām.. iedod sev enerģiju un drosmi.. dziedi, dejo un smejies līdz asarām.. nosvini saulgriežus un esi Sieviete! Īsta! Uzvelc kleitu un rotājies🌿🌿🌿 Lai spēks ienāk Tevī un katrā no mums🦋 Līgo.. #saulgrieži #saulstāvji #austraskoks #spēkazīmes #tatoo #līgo #mts 📸@baltskars_photographer

A post shared by Agnese Šīrante (@agnesesirante) on Jun 21, 2018 at 7:55am PDT