Дженнифер Энистон наслаждается жизнью после разрыва с Джастином Теру

Пока Дженнифер Энистон проводит первые дни в Монреале, на съемках своего нового фильма для Netflix, таблоиды не устают обсуждать личную жизнь актрисы – а точнее, ее отсутствие. Инсайдеры, между тем, утверждают, что сам факт отсутствия личной жизни после расставания с Джастином Теру Дженнифер ничуть не беспокоит – она, наоборот, всем довольна и наслаждается жизнью.

49-летняя актриса и ее супруг объявили о расставании в феврале этого года после всего лишь двух с половиной лет брака. Джастин Теру все свое время сейчас проводит в Нью-Йорке, то и дело давая повод для новых слухов об очередном потенциальном романе, Дженнифер же после разрыва продолжает жить в Лос-Анджелесе и, как утверждает источник издания People, «счастлива быть одной». «Сейчас она сконцентрирована только на собственном счастье», добавляет инсайдер.

Помимо нового фильма с Адамом Сэндлером, на съемках которого Дженнифер сейчас работает в Канаде, у актрисы запланирован комедийный сериал, в котором Энистон вновь объединится с Риз Уизерспун, и еще сразу 3 новых картины – так что скучать в одиночестве Дженнифер точно не приходится.