Звезду сериала «Садовое кольцо» ограбили на Садовом кольце

Актриса Мария Миронова стала жертвой ограбления в центре Москвы. Об этом она сообщила в Instagram.

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!» — написала Миронова, добавив к посту хэштег #ворнайдись.

В комментариях она заявила, что уже написала заявление об ограблении в правоохранительные органы, долгое время проведя в отделении полиции. «В ментовке полночи. Все помогли! Вор не пойман», — отметила она.

#ворнайдись A post shared by Мария Миронова (@mariya_mironova_actress) on Jun 25, 2018 at 11:20am PDT

Миронова — актриса театра «Ленком», дочь советских актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Она снялась в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Салют-7», «Статский советник» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», а также в сериалах «Доктор Рихтер», «Родина» и «Садовое кольцо».