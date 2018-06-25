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Звезду сериала «Садовое кольцо» ограбили на Садовом кольце

Lenta.ru
Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Актриса Мария Миронова стала жертвой ограбления в центре Москвы. Об этом она сообщила в Instagram.

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!» — написала Миронова, добавив к посту хэштег #ворнайдись.

В комментариях она заявила, что уже написала заявление об ограблении в правоохранительные органы, долгое время проведя в отделении полиции. «В ментовке полночи. Все помогли! Вор не пойман», — отметила она.

#ворнайдись

A post shared by Мария Миронова (@mariya_mironova_actress) on

Миронова — актриса театра «Ленком», дочь советских актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Она снялась в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Салют-7», «Статский советник» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», а также в сериалах «Доктор Рихтер», «Родина» и «Садовое кольцо».

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