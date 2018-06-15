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ФОТО: Бывшая жена Марата Башарова продает роскошную квартиру в Юрмале

Русский TVNET
Фото: Instagram/arharovakatya

Бывшая жена российского актера Марата Башарова Екатерина Архарова разместила в социальных сетях объявление с многочисленными фотографиями о продаже роскошных апартаментов на берегу Балтийского моря за 600 тысяч евро.

Уютное гнездышко в новостройке площадью 189 кв. м. с большой террасой (35 кв.м.) в семи минутах ходьбы от моря и в десяти минутах от концертного зала «Дзинтари» оформлено дорого и со вкусом.

🔥Продаётся по хорошей цене шикарная квартира в сердце балтийского курорта Юрмала (Дзинтари). Апартаменты 189 м2 с террасой 35 м2 и балконами по всему периметру, с просторной гостиной- студией, двумя спальнями, двумя санузлами, со всей необходимой современной бытовой техникой, эксклюзивной мебелью и аксессуарами, подобранными в едином стиле, а так же имеется машиноместо на огороженном паркинге придомовой территории. 🌡Квартира расположена на второй линии от моря (в 7ми минутах ходьбы🌊🌞) и 10ти минутах от концертного зала Дзинтари на легендарной пешеходной улице Йомас. ✔По всем вопросам пишите в личку. #торг #объявление #срочнаяпродажаюрмала #недвижимостьюрмала #квартиравюрмале #продажанедвижимость #недвижимость #ценакачество #юрмала #латвия #jurmala #квартиранаморе

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Листайте Инстаграм актрисы, чтобы увидеть больше фотографий юрмальских апартаментов.

В квартире просторная гостиная-студия, с двумя спальнями, двумя санузлами, со всей необходимой современной бытовой техникой, эксклюзивной мебелью и аксессуарами, подобранными в едином стиле, а так же имеется место для машины на огороженном паркинге около дома.

Екатерина решила избавиться от квартиры только потому, что мечтает с женихом о большом доме.

Новый возлюбленный актрисы управляющий одного из московских рыбных ресторанов Артем Илясов наконец-то сделал предложение Архаровой и пара готовится к свадьбе.

В планах новобрачных покупка большого дома с садом в Израиле.

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