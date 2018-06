ФОТО: Бывшая жена Марата Башарова продает роскошную квартиру в Юрмале

🔥Продаётся по хорошей цене шикарная квартира в сердце балтийского курорта Юрмала (Дзинтари). Апартаменты 189 м2 с террасой 35 м2 и балконами по всему периметру, с просторной гостиной- студией, двумя спальнями, двумя санузлами, со всей необходимой современной бытовой техникой, эксклюзивной мебелью и аксессуарами, подобранными в едином стиле, а так же имеется машиноместо на огороженном паркинге придомовой территории. 🌡Квартира расположена на второй линии от моря (в 7ми минутах ходьбы🌊🌞) и 10ти минутах от концертного зала Дзинтари на легендарной пешеходной улице Йомас. ✔По всем вопросам пишите в личку. #торг #объявление #срочнаяпродажаюрмала #недвижимостьюрмала #квартиравюрмале #продажанедвижимость #недвижимость #ценакачество #юрмала #латвия #jurmala #квартиранаморе

A post shared by Екатерина Архарова (@arharovakatya) on Jun 15, 2018 at 1:00am PDT