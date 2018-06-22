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Чмок, чмок! Эмбер Роуз и Блэк Чайна смутили фотографов

Русский TVNET/Sejas.lv
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Фото: Sipa/Scanpix

В воскресенье, 24 июня, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения BET Awards, которую посещают яркие звезды Голливуда, в том числе и эти дамы - модель Блэк Чайна (Blac Chyna), а также актриса и модель Эмбер Роуз (Amber Rose).

Обе настолько хорошие подруги, что не стали стесняться выказать свою симпатию друг другу на красной дорожке, обменявшись поцелуями.

Фотографы, хотя и замерли на мгновенье, все же запечатлели красоток с различных ракурсов.

Как известно, Блэк Чайна - бывшая любимая девушка члена клана Кардашьян Роба, а также мать его ребенка. Также у нее есть сын от предыдущих отношений с рэпером Tyga.

В свою очередь Роуз ранее связывали романтические отношения с рэпером Wiz Khalifa - у них есть общий сын Себастиан Тейлор.

Baby Dolls 🤗

A post shared by Amber Rose (@amberrose) on

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