Певица МакSим уходит со сцены из-за ухудшившегося самочувствия

35-летняя МакSим крайне редко делится с поклонниками деталями своей жизни. На днях российские СМИ сообщили, что артистка решила взять бессрочный отпуск из-за проблем со здоровьем.

МакSим начала свою карьеру в качестве певицы в 2003 году. На протяжении 15 лет артистка радовала поклонников своими выступлениями и новыми альбомами.

Недавно певица удивила фанатов, снявшись в клипе на песню «Дура» вместе с бывшим мужем Алексеем Луговцовым. Однако на днях знаменитость шокировала поклонников новостью о том, что она решила уйти со сцены.

МакSим больше не может гастролировать по состоянию здоровья. Певице даже пришлось отменить ближайшие концерты.

Как стало известно изданию Starhit.ru, звезда намерена когда-нибудь вернуться к фанатам. Тем не менее пока невозможно говорить о сроках, когда девушка вновь начнет давать концерты. Поклонники в комментариях к свежим снимкам МакSим в Instagram желают своей любимице поскорее поправиться.

Представители знаменитости отказались комментировать ее решение, но заявили, что поводов для сильного волнения нет. Освободившееся от творчества время артистка хочет уделить своим детям.

Напомним, МакSим воспитывает дочерей Александру и Марию.