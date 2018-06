Певица МакSим уходит со сцены из-за ухудшившегося самочувствия

#МакSим в #Instagram: Свой день рождения провела с близкими друзьями в загородном клубе «ArtiLand” @arti_land Приятным сюрпризом оказалось наличие бани в самом коттедже и профессиональный подход сотрудников к своей работе. Дети были в восторге от контактного зоопарка и прогулке на лошадях. Праздник оставил море положительных эмоций и впечатлений #артилэнд #artiland

A post shared by МакSим (@maksim.music.ru) on Jun 26, 2018 at 5:37am PDT