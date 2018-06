Шнуров после слухов об измене жены написал стихи о женском вранье

Просто двигаться вперёд, Лучше без оглядки. Если женщина вам врет, Значит всё в порядке. Всё как надо, как всегда И без исключений. Было. Смыло города, Временем стечений Обстоятельств и стихий. Обновился Эйпал. Песни есть, и есть стихи, Остальное - пепел. Батарейка для любви Требует зарядки. Если женщина пиздит, Значит всё в порядке.

