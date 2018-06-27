Шнуров после слухов об измене жены написал стихи о женском вранье

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об обмане женщины. Свое творение он опубликовал в Instagram в среду, 27 июня.
Просто двигаться вперед,
Лучше без оглядки.
Если женщина вам врет,
Значит все в порядке.
Шнуров также разбавил стихотворение матерными выражениями. «Если женщина *** [лжет], значит все в порядке», — завершил он.
Ранее в июне знакомые музыканта и его жены Матильды рассказали, что могло стать причиной развода. По словам источников, инициатором стал именно Шнуров, а бросить супругу он якобы решил из-за ее измен.
Просто двигаться вперёд, Лучше без оглядки. Если женщина вам врет, Значит всё в порядке. Всё как надо, как всегда И без исключений. Было. Смыло города, Временем стечений Обстоятельств и стихий. Обновился Эйпал. Песни есть, и есть стихи, Остальное - пепел. Батарейка для любви Требует зарядки. Если женщина пиздит, Значит всё в порядке.
Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой 25 мая. Позже он опубликовал в соцсетях ряд стихотворений о своих переживаниях. В одном он заявил, что ему очень больно и он «ранен, может, и убит», а в другом пожаловался на невозможность завязать узлом свой шнур. В среду Матильда впервые высказалась о причине расставания.