Натали Тумшевиц-Эргле: «Бал — это сказка, где все может произойти»

Певица Натали Тумшевиц-Эргле в третий раз станет патронессой Рижского бала, который пройдет 8 сентября в Доме Черноголовых. В интервью Русскому TVNET Натали рассказала о миссии Рижского бала и его благотворительных проектах. А также о том, как изменилась ее жизнь после замужества.

- Я очень рада, что такое грандиозное событие пройдет в Риге в третий раз подряд. — говорит Натали. — Бал будет посвящен столетию Латвии. Мне кажется, посещение бала, возможность выйти в свет в красивых платьях и костюмах, насладиться общением с интересными людьми и вечной музыкой — это самый лучший способ отпраздновать юбилей нашей страны.

На балу все забывают о реальности и погружаются в атмосферу старины: галантные кавалеры приглашают дам на танцы, выступают талантливые артисты.

Мы за то, чтобы Латвия процветала, чтобы о ней узнали во всем мире. Мы помогаем молодежи и детям приобщиться к прекрасному. Бал благотворительный, деньги, собранные на мероприятии, идут на поддержку молодых музыкантов и детей из детских домов. Надеемся, что сумеем открыть новые таланты. И поможем начинающим художникам проявить себя: они создадут картины специально для Рижского бала.

FOTO: Пресс-фото

Дети из детдомов тоже примут участие в бале?

Да, мы собираем средства на обучение детей из детских домов бальным танцам, на приобретение для них костюмов и обуви. И на Рижском балу они смогут показать себя. В рамках программы Avanti мы помогаем фонду Фонду Германа Брауна поддерживать молодых музыкантов.

Нам важно, чтобы дети поняли: их окружают добрые люди, и если они немного постараются, их оценят, им будут рукоплескать.

Чтобы они поняли, что мир хороший, но надо что-то делать, чтобы добиться признания.

Рижский бал — не просто место гламурной тусовки, наши цели более серьезные — создать платформу для помощи талантливой молодежи. Я сама была студенткой и знаю, как сложно пробиться. Везде требуют опыт работы, а без него никуда не берут.

Кроме того, бал становится местом встреч, сюда приходит множество людей, которые смогут помочь ребятам в карьере, в продвижении. Мы также приглашаем дебютантов, студентов ВУЗов. И происходит эдьютеймент (новое модное слово) — мы их культурно развиваем, прививаем понятия об этикете.

Молодежь осознает, что не обязательно ходить в ночные клубы, что могут быть другие, более изысканные развлечения.

Как вы отбираете дебютантов?

Они присылают свои CV, затем мы встречаемся, оцениваем их уровень образования, знание языков, учитываем их желание развиваться, проявить себя. Традиция балов дебютантов существует издревле: на балах молодые люди и девушки впервые выходили в свет, знакомились со сверстниками. Надеюсь, что и для наших дебютантов бал станет билетом в будущее. Моя цель патронессы бала, чтобы каждый его участник нашел полезные контакты, партнеров, которые смогут помочь с дальнейшими проектами.

Раньше девушек и юношей выводили на балы как на смотрины, чтобы они нашли себе партию. Сейчас эта цель преследуется?

Да, такое случается. Например, после первого бала пара дебютантов создала семью. Бал - это сказка, где все может произойти, люди расслаблены, открыты, они снимают маски. Ведь не вся молодежь ходит по клубам и барам. Да и к знакомствам в таких местах многие относятся с предубеждением. А на бал собираются культурные люди с определенными ценностями, здесь легче найти людей, близких по духу. Поэтому всех приглашаю на Рижский бал!

FOTO: Пресс-фото

Вы сейчас позиционируетесь как патронесса Рижского бала. А как развивается ваша музыкальная карьера?

Все происходит, выступаю с джазовым коллективом Mirage Jazz Orchestra в Латвии и за границей. Эта группа выступит на балу во второй части вечера с джазово-балладной программой. У меня появляются и собственные композиции — на английском, русском, латышском языках, их можно услышать по радио.

Когда будут концерты?

Следите за афишей, в ближайшее время сообщим.

Какая музыка вас сейчас вдохновляет?

Мне нравится и джаз, и поп-музыка, особенно джазовая классика: слушаю Эллу Фицджеральд, Нину Симон, Фрэнка Синатру. Нравятся африканские и ямайские мотивы, люблю танцевать под такую музыку, она отлично расслабляет. Заметила, что в зависимости от музыки у меня настроение кардинально меняется. Могу поставить определенную песню и создать себе необходимый настрой.

FOTO: Пресс-фото

Натали, в прошлом году вы вышли замуж. Как изменилась ваша жизнь после замужества?

Замужество добавило стабильности, уверенности в завтрашнем дне, в себе. Легче жить, когда есть опора и поддержка. Семья очень важна, особенно для занятых людей — когда ты весь день в делах, хочется вечером провести время с близким человеком. В общем, изменения только позитивные. Мне повезло, в отношениях мы определили для себя критерии, что друг другу не будем мешать в работе, не будем ревновать, отслеживать, кто куда пошел. Мы относимся друг к другу с большим доверием и уважением. Муж меня не ограничивает, и я его не ограничиваю, но вместе проводить время веселее.

Ваш муж связан с творчеством?

Нет, он ученый в медицинской сфере.

На концертах вас чаще видят с мамой, чем с мужем. Почему?

Иногда я посещаю концерты с мамой, иногда с мужем.

Как вы предпочитаете отдыхать летом?

Гуляю по взморью. Надеюсь, получится хоть на недельку вырваться в теплые края, хочется переключиться. Мне нравится плавать в теплом море.

А в теннис по-прежнему играете?

Да, я в сборной Латвии по пляжному теннису.