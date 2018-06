ФОТО: Как Виторганы отдыхают в Юрмале с новорожденной дочкой

г.ЮРМАЛА. 30 ИЮНЯ. Друзья, Приглашаем!!! В БАЛТИК БИЧ отеле , на берегу РИЖСКОГО ЗАЛИВА будет проходить вечер, посвящённый открытию 7-го театрального сезона ВИТОРГАН-КЛУБА и РОЖДЕНИЮ нашей доченьки ЭТЕЛЬ!!! В программе - Эммануил Ирина и Этель ВИТОРГАН. Вы услышите новые ПЕСНИ, СТИХИ и увидите прекрасные КЛИПЫ ... Нас поздравят наши коллеги, друзья, актеры, певцы и музыканты. БАНКЕТ и как всегда ОБЩЕНИЕ... Ждём ! Инфо по тел +371 20 073 073 или +7(925)7402990. . С уважением Ирина Эммануил и Этельчик. #ВиторганКлуб #Юрмала #ЭммануилВиторган #ИринаВиторган #Этель #Концерт #30Июня #БалтикБичОтель #СчастьеОбщения #ОткрытиеТеатральногоСезона #КудаПойти #Премьера

