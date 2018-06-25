ФОТО: Как Виторганы отдыхают в Юрмале с новорожденной дочкой

Ходило много слухов о том, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери, однако Ирина заявила, что родила сама. Для Млодик Этель — первенец, а Виторган стал отцом в третий раз. У артиста есть дочь от первого брака Ксения и сын Максим от второй жены.

Эммануил и Ирина не скрывают дочь, супруги часто берут малышку с собой на различные мероприятия, публикуют ее фотографии в Instagram. Лицо девочки пара старается не показывать, однако на одном из снимков его все же можно рассмотреть.