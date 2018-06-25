ФОТО: Как Виторганы отдыхают в Юрмале с новорожденной дочкой

В феврале нынешего года 78-летний Эммануил Виторган и 56-летняя Ирина Млодик стали родителями очаровательной малышки Этель. Пара наслаждается родительским счастьем в своем доме на юрмальском побережье.
Ходило много слухов о том, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери, однако Ирина заявила, что родила сама. Для Млодик Этель — первенец, а Виторган стал отцом в третий раз. У артиста есть дочь от первого брака Ксения и сын Максим от второй жены.
г.ЮРМАЛА. 30 ИЮНЯ. Друзья, Приглашаем!!! В БАЛТИК БИЧ отеле , на берегу РИЖСКОГО ЗАЛИВА будет проходить вечер, посвящённый открытию 7-го театрального сезона ВИТОРГАН-КЛУБА и РОЖДЕНИЮ нашей доченьки ЭТЕЛЬ!!! В программе - Эммануил Ирина и Этель ВИТОРГАН. Вы услышите новые ПЕСНИ, СТИХИ и увидите прекрасные КЛИПЫ ... Нас поздравят наши коллеги, друзья, актеры, певцы и музыканты. БАНКЕТ и как всегда ОБЩЕНИЕ... Ждём ! Инфо по тел +371 20 073 073 или +7(925)7402990. . С уважением Ирина Эммануил и Этельчик. #ВиторганКлуб #Юрмала #ЭммануилВиторган #ИринаВиторган #Этель #Концерт #30Июня #БалтикБичОтель #СчастьеОбщения #ОткрытиеТеатральногоСезона #КудаПойти #Премьера
Эммануил и Ирина не скрывают дочь, супруги часто берут малышку с собой на различные мероприятия, публикуют ее фотографии в Instagram. Лицо девочки пара старается не показывать, однако на одном из снимков его все же можно рассмотреть.
г.ЮРМАЛА. 30 ИЮНЯ. Друзья, Приглашаем!!! В БАЛТИК БИЧ отеле , на берегу РИЖСКОГО ЗАЛИВА будет проходить вечер, посвящённый открытию 7-го театрального сезона ВИТОРГАН-КЛУБА и РОЖДЕНИЮ нашей доченьки ЭТЕЛЬ!!! В программе - Эммануил Ирина и Этель ВИТОРГАН. Вы услышите новые ПЕСНИ, СТИХИ и увидите прекрасные КЛИПЫ ... Нас поздравят наши коллеги, друзья, актеры, певцы и музыканты. БАНКЕТ и как всегда ОБЩЕНИЕ... Ждём ! Инфо по тел +371 20 073 073 или +7(925)7402990. . С уважением Ирина Эммануил и Этельчик. #ВиторганКлуб #Юрмала #ЭммануилВиторган #ИринаВиторган #Этель #Концерт #30Июня #БалтикБичОтель #СчастьеОбщения #ОткрытиеТеатральногоСезона #КудаПойти #Премьера