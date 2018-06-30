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Тимати подарил 4-летней дочери кольцо с бриллиантом

woman.ru
Тимати | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

34-летний Тимати любит баловать свою дочь Алису. Однако на этот раз подарок щедрого отца удивил многих.

Симона Юнусова опубликовала в своем Инстаграме видеоролик, на котором Тимати дарит подарок своей четырехлетней дочери Алисе. Рэпер преподнес малышке кольцо с желтым камнем в виде сердца, предварительно подогнав украшение по размеру ее пальца.

У интернет-пользователей не осталось сомнений, что кольцо украшено ничем иным, как бриллиантом. «Наверное, Папа меня очень любит», (орфография и пунктуация автора сохранены) — коротко подписала видео бабушка Алисы. В конце ролика Тимати велел дочери, чтобы та дала поносить кольцо маме, если она попросит.

Большинство фолловеров Симеоны восхитились жестом Тимати. А некоторые предположили, что это кольцо когда-то принадлежало Анастасии Решетовой, но, расставшись с моделью (а пользователи Сети уверены, что так все и есть), исполнитель передарил украшение дочери.

⁃ Наверное Папа меня очень любит!💍☺️

A post shared by simona280 (@simona280) on

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