Тимати подарил 4-летней дочери кольцо с бриллиантом

34-летний Тимати любит баловать свою дочь Алису. Однако на этот раз подарок щедрого отца удивил многих.

Симона Юнусова опубликовала в своем Инстаграме видеоролик, на котором Тимати дарит подарок своей четырехлетней дочери Алисе. Рэпер преподнес малышке кольцо с желтым камнем в виде сердца, предварительно подогнав украшение по размеру ее пальца.

У интернет-пользователей не осталось сомнений, что кольцо украшено ничем иным, как бриллиантом. «Наверное, Папа меня очень любит», (орфография и пунктуация автора сохранены) — коротко подписала видео бабушка Алисы. В конце ролика Тимати велел дочери, чтобы та дала поносить кольцо маме, если она попросит.

Большинство фолловеров Симеоны восхитились жестом Тимати. А некоторые предположили, что это кольцо когда-то принадлежало Анастасии Решетовой, но, расставшись с моделью (а пользователи Сети уверены, что так все и есть), исполнитель передарил украшение дочери.