Заслуженная артистка России Ольга Лозовая умерла в 46 лет

В Санкт-Петербурге скончалась заслуженная артистка России Ольга Лозовая. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

Ей было 46 лет.

«Весь коллектив театра выражает соболезнование родным и близким Ольги и скорбит вместе с ними», — заявили в учреждении. Отмечается, что актриса умерла 1 июля после продолжительной болезни.

Время и место прощания будут уточнены позже.

Ольга Лозовая играла в таких спектаклях, как «Моя прекрасная леди», «Целуй меня, Кэт», «Снова и снова с тобой», «Свадьба в Малиновке» и «Белый. Петербург».

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