Певца Тото Кутуньо экстренно госпитализировали

Итальянский певец Тото Кутуньо был экстренно госпитализирован в Бельгии. В связи с плохим самочувствием артист отменил концерты. Об этом пишет La Repubblica.

74-летний Кутуньо был помещен в одну из бельгийских больниц. Согласно сообщению представителя мэрии города Серен, у артиста могут быть проблемы с сердцем.

При этом сам певец отрицает серьезность причин его недомогания и уверяет, что всему виной жаркая погода.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. В больнице меня устроили как дома. Здесь немалая доля врачей и медперсонала как из Италии, так и из России, то есть моя публика моя поддерживает и заботится обо мне. Через неделю меня выпишут, и спустя несколько дней отдыха я снова отправлюсь в международный тур», - цитирует слова артиста издание.

В пресс-службе певца не подтвердили, что причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Состояние здоровья Кутуньо оценено, как стабильное.