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Сын Тины Тернер покончил с собой

korrespondent.net
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Тина Тернер | Фото: AP/Scanpix

Старший сын известной американской певицы Тины Тернер – Крейг Раймонд Тернер – покончил с собой. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело 59-летнего мужчины было найдено 3 июля в его собственном доме в Калифорнии с огнестрельной раной.

Прибывшие на место сотрудники полиции и медики констатировали смерть сына исполнительницы.

Тернер родила Крэйга в 18 лет в отношениях с музыкантом Рэймондом Хиллом.

Позднее она вышла замуж за музыканта Айка Тернера, который усыновил ребенка. Сама Тина Тернер на данный момент находится в Париже на Неделе высокой моды.