«Любовь» по-русски и разбитые сердца: эксклюзивное интервью LP для TVNET

В понедельник, 2 июля, перед многотысячной толпой на Сигулдской эстраде выступила икона современного инди-рока Laura Pergolizzi (также известная как LP). Незадолго до выхода на сцену артистка пообщалась с TVNET и рассказала о разбитых сердцах, прошлом и латвийской публике.
— Ты в Латвии уже во второй раз за последние полгода. Не думала купить здесь небольшой домик?
— О, да, сейчас рассматриваю предложения недвижимости (смеется). Но мне здесь нравится. И в прошлый раз, и сейчас.
— А погода?
— Погода окей. Лучше, чем в Белоруссии (страна, где LP выступала до Латвии в рамках своего турне, — прим. ред.), где людям пришлось десять часов стоять под холодным дождем. Фантастическая публика.
— Для нас такая погода — норма. Латыши любят шутить — в Латвии не четыре сезона, а только один: ноябрь.
— Тогда покупка дома отменяется.
— Как тебе латвийская публика?
— Латвийская публика прекрасна. Удивительно — я езжу в страны, в которых никогда не бывала, где меня встречает так много людей, желающих слышать мою музыку. Это великолепный подарок.
— И ты бывала в весьма экзотичных местах — в Белоруссии, на Украине, в России.
— О, да. В Екатеринбурге, в Казани.
— Скоро выйдет твой новый альбом. На этот раз не будет разбитых сердец. Уже довольно продолжительное время ты помолвлена с женщиной. Не сложнее ли сочинять музыку, когда сердце не разбито?
— В каком-то смысле мое сердце всегда разбито. Хотя я и помолвлена, из-за концертных турне я редко бываю дома. Не знаю, мне кажется, мое сердце разбивалось достаточно много, чтобы я помнила... И в мире происходит столько всего, что ломает сердце, терзает душу.
— Почему все лучшие песни в мире — о несчастной любви?
— Да. Я встречала людей, о которых бы никогда не подумала, что расставание с любимым человеком сможет их сломать. Это может коснуться любого, такой универсальный опыт.
— У тебя на руке татуировка — слово «любовь» на русском языке. Почему на русском? В русском слове «любовь» энергетика сильнее, чем в других языках?
— Раньше мне доводилось часто ездить в Россию, у меня было много частных выступлений, еще до хитов. Была поражена любовью, радушием, с которыми меня там встречали. Яснее осознала, что «любовь» на всех языках несет ту же силу. Мне нравятся татуировки из экзотических мест во время турне.
— И из Латвии будет татуировка?
— Возможно.
— Я буду называть тебе два слова, выбери одно.
— Давай!
— Опера или рок?
— Рок.
— Слова или музыка?
— Боже! Слова!
— Дэвид Боуи или Фредди Меркьюри?
— Фредди Меркьюри, хоть я и люблю Дэвида Боуи. Ты мне сейчас делаешь больно!
— Книги или телевизор?
— Книги.
— Дональд Трамп или Путин?
— С ума сойти!
— Прости, мне не стоило об этом спрашивать.
— Без комментариев.
— Секс или любовь?
— О господи, это тоже сложно! Секс! Нет, нет, любовь! Слюбовь! Ты меня замучила!
— Прости...