«Любовь» по-русски и разбитые сердца: эксклюзивное интервью LP для TVNET

В понедельник, 2 июля, перед многотысячной толпой на Сигулдской эстраде выступила икона современного инди-рока Laura Pergolizzi (также известная как LP). Незадолго до выхода на сцену артистка пообщалась с TVNET и рассказала о разбитых сердцах, прошлом и латвийской публике.

— Ты в Латвии уже во второй раз за последние полгода. Не думала купить здесь небольшой домик?

— О, да, сейчас рассматриваю предложения недвижимости (смеется). Но мне здесь нравится. И в прошлый раз, и сейчас.

— А погода?

— Погода окей. Лучше, чем в Белоруссии (страна, где LP выступала до Латвии в рамках своего турне, — прим. ред.), где людям пришлось десять часов стоять под холодным дождем. Фантастическая публика.

— Для нас такая погода — норма. Латыши любят шутить — в Латвии не четыре сезона, а только один: ноябрь.

— Тогда покупка дома отменяется.

— Как тебе латвийская публика?

— Латвийская публика прекрасна. Удивительно — я езжу в страны, в которых никогда не бывала, где меня встречает так много людей, желающих слышать мою музыку. Это великолепный подарок.

— И ты бывала в весьма экзотичных местах — в Белоруссии, на Украине, в России.

— О, да. В Екатеринбурге, в Казани.

— Скоро выйдет твой новый альбом. На этот раз не будет разбитых сердец. Уже довольно продолжительное время ты помолвлена с женщиной. Не сложнее ли сочинять музыку, когда сердце не разбито?

— В каком-то смысле мое сердце всегда разбито. Хотя я и помолвлена, из-за концертных турне я редко бываю дома. Не знаю, мне кажется, мое сердце разбивалось достаточно много, чтобы я помнила... И в мире происходит столько всего, что ломает сердце, терзает душу.

— Почему все лучшие песни в мире — о несчастной любви?

— Да. Я встречала людей, о которых бы никогда не подумала, что расставание с любимым человеком сможет их сломать. Это может коснуться любого, такой универсальный опыт.

— У тебя на руке татуировка — слово «любовь» на русском языке. Почему на русском? В русском слове «любовь» энергетика сильнее, чем в других языках?

— Раньше мне доводилось часто ездить в Россию, у меня было много частных выступлений, еще до хитов. Была поражена любовью, радушием, с которыми меня там встречали. Яснее осознала, что «любовь» на всех языках несет ту же силу. Мне нравятся татуировки из экзотических мест во время турне.

— И из Латвии будет татуировка?

— Возможно.

— Я буду называть тебе два слова, выбери одно.

— Давай!

— Опера или рок?

— Рок.

— Слова или музыка?

— Боже! Слова!

— Дэвид Боуи или Фредди Меркьюри?

— Фредди Меркьюри, хоть я и люблю Дэвида Боуи. Ты мне сейчас делаешь больно!

— Книги или телевизор?

— Книги.

— Дональд Трамп или Путин?

— С ума сойти!

— Прости, мне не стоило об этом спрашивать.

— Без комментариев.

— Секс или любовь?

— О господи, это тоже сложно! Секс! Нет, нет, любовь! Слюбовь! Ты меня замучила!

— Прости...