«Ему было хорошо, как никогда». Вдова солиста Linkin Park о последнем дне с мужем

Покончивший с собой вокалист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон продолжительное время страдал от навязчивых мыслей о суициде. Об этом телеканалу CNN рассказала вдова музыканта Талинда Беннингтон.

Спустя почти год после смерти мужа Талинда призналась, что теперь намного лучше понимает признаки, свидетельствующие о суицидальных наклонностях.

«Безнадежность, перемены поведения, отчужденность — все это было частью нашей жизни. [...] Иногда некоторые из этих призаков проявлялись особенно отчетливо, иногда их не было вовсе», — рассказала вдова Беннингтона.

За день до смерти Честер отправился в путешествие с семьей. По словам Талинды, ничто не говорило о его депрессивном настроении.

«Прямо перед смертью ему было хорошо, как никогда. Ему нужно было вернуться домой, чтобы сняться в рекламе. Я думала, мы увидимся на следующий день», — сказала вдова.

Как сообщалось, Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года в личной резиденции Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии.

Ранее Беннингтон говорил, что хотел совершить самоубийство из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.