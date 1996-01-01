Кевин Спейси и домогательства: актера обвинили еще трое мужчин

Британская полиция расследует три новых обвинения в сексуальных домогательствах в адрес голливудского актера Кевина Спейси. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на TMZ.

Отмечается, что все предполагаемые жертвы — мужчины. Первый случай домогательств якобы произошел в 1996 году, второй — в 2008-м, третий — в 2013-м. Всего в Великобритании против Спейси выдвинуто шесть обвинений, полиция продолжает расследование, подробности которого держатся в секрете.

Осенью 2017 года Кевина Спейси обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе зять короля Норвегии, девять коллег, работавших над сериалом «Карточный домик», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.