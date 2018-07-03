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Умер участник группы The Black Keys

Lenta.ru
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Richard Swift (Wade Payne/Invision/AP) | Фото: AP/Scanpix

Участник инди-рок-группы The Shins и гастрольный басист коллектива The Black Keys Ричард Свифт скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.

Причина смерти пока не раскрывается. За месяц до смерти Свифт был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, передает BBC News.

Вокалист The Black Keys Дэн Ауэрбах почтил память Свифта в Instagram.

«Сегодня мир потерял одно из самых талантливых среди известных мне музыкантов. Теперь он со своими матерью и сестрой. Я буду скучать, друг», — написал Ауэрбах.

Ричард Свфит выступал на гастролях дуэта The Black Keys с 2014 года в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста. В The Shins он играл на клавишных с 2011 года.

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