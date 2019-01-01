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Победительницу Евровидения обвинили в плагиате

korrespondent.net
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Нетта Барзилай | Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Победительницу Евровидения 2018 Нету Барзилай обвинила в плагиате Universal Music. В компании утверждают, что композиция израильской певицы Toy явно перекликается с Seven Nation Army группы The White Stripes, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на издание Walla.

Сообщается, что один из крупнейших мировых звукозаписывающих лейблов отправил создателям песни Toy предупредительное письмо. В нем сказано, что ритм и гармония песни израильской конкурсантки во многом пересекаются с композицией американской рок-группы.

Известно, что по правилам конкурса все композиции участников должны быть оригинальными. В случае, если звукозаписывающая компания докажет правомерность своих обвинений, Израиль может потерять право на проведение конкурса в 2019 году.

И все же эксперты полагают, что конфликт между сторонами будет урегулирован.

«Аргумент по поводу ритма для меня общий, потому что каждая секция танго, блюза или регги имеет ритм, подобный другим композициям в стиле танго, блюз или регги. Мне кажется, что они зашли слишком далеко с претензией на сходство с гармонией и ритмом», - высказался адвокат Рон Левинталь.

Один из создателей композиции Дорон Медли также отреагировал на обвинения, выразив свое удивление. Он отметил, что позаботится о том, чтобы конфликт урегулировали наилучшим образом.

Ранее сообщалось, что в конце июня было официально подтверждено место проведения конкурса Евровидение 2019. Международный проект пройдет в Израиле.

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