Актер Булис поделился завидными кадрами из путешествия по США

Латвийский актер Андрис Булис поделился в соцсетях множеством фотографий из своего путешествия по Соединенным Штатам, которое продожается уже почти месяц.

По словам актера, он проехал уже 4300 километров и побывал во многих штатах.

Фотографии сделаны в Нью-Йорке, Вашингтоне, Саванне, Филадельфии и в других крупных городах.

Актер не упустил возможности сфотографироваться и у статуи Рокки Бальбоа в Филадельфии. Булис также побывал на месте съемок «Форреста Гампа» — в парке, где когда-то была скамеечка, на которой сидел Том Хэнкс.

«Знаменитую скамеечку несколько раз пытались украсть, отломать от нее части, пока, наконец, ее не отправили в музей», — написал актер в комментарии к опубликованному фото.