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Эту свадьбу они не забудут: пара случайно встретила Адама Сэндлера

TVNET
Фото: instagram

Свадьба — день особенный и незабываемый. Тем более, если на ней внезапно появляется популярный американский комик Адам Сэндлер. Именно такая неожиданная встреча ждала одну американскую пару.

Молодоженов фотографировалась на террасе монреальской гостиницы Le Mount Stephen, когда невеста вдруг заметила актера, ужинавшего со своей семьей. Сэндлер был в обычных шортах и майке.

Едва увидев Сэндлера, невеста немедленно прокричала его имя. «Потом он просто подошел к нам, поговорил, и мы вместе сняли несколько фотографий, — рассказывает невеста. — «Мы слышали, что он в городе на съемках нового фильма. Я и мой муж — очень давние поклонники Сэндлера».

По словам девушки, она и ее супруг до сих пор не могут поверить в случившееся.

«Мы в экстазе», — признается она. Невеста добавила, что актер был очень любезен и сам предложил поучаствовать в фотосессии.

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