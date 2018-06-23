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В Москве погибла участница «Дома-2»

РусскийTVNET
Полина Лобанова | Фото: кадр с YouTube

В Москве найдена мертвой 20-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2» Полина Лобанова. По предварительным данным, смерть девушки наступила из-за отравления наркотическими веществами, пишет РБК со ссылкой на знакомого Лобановой, редактора журнала «Дом-2» Антона Беккеужева.

«Да, могу подтвердить ее гибель. Вскрытия еще не было, точная причина не установлена. По предварительным данным — отравление наркотическими препаратами», — цитирует издание Беккужева.

Это лучший вечер 🎉❤️ #20лет

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Девушка принимала участие в проекте «Дом-2» с октября по декабрь 2017 года.

Поговорим о деньгах ? 💸о таком важном ресурсе в нашей жизни и особенно в наше время 🙋🏻‍♀️Чем для вас являются деньги ? Счастьем, пустой бумажкой, или просто тем без чего мы элементарно не проживём?) К большому сожаление в наше время деньги могут решить многое, и мне честно от этого безумно грустно😭 для меня деньги это комфорт , комфорт моей жизни, и благодаря этому комфорту который я могу позволить себе благодаря деньгам я счастлива 😊 А Что для вас Деньги? Довольны ли вы своим доходам? Можете ли жить в комфорте ? Давайте поговорим с вами на эту тему 💸😍 #накайфах

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