В Москве погибла участница «Дома-2»

В Москве найдена мертвой 20-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2» Полина Лобанова. По предварительным данным, смерть девушки наступила из-за отравления наркотическими веществами, пишет РБК со ссылкой на знакомого Лобановой, редактора журнала «Дом-2» Антона Беккеужева.

«Да, могу подтвердить ее гибель. Вскрытия еще не было, точная причина не установлена. По предварительным данным — отравление наркотическими препаратами», — цитирует издание Беккужева.

Это лучший вечер 🎉❤️ #20лет A post shared by PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) on Jul 1, 2018 at 12:27pm PDT

Девушка принимала участие в проекте «Дом-2» с октября по декабрь 2017 года.