В Москве погибла участница «Дома-2»

В Москве найдена мертвой 20-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2» Полина Лобанова. По предварительным данным, смерть девушки наступила из-за отравления наркотическими веществами, пишет РБК со ссылкой на знакомого Лобановой, редактора журнала «Дом-2» Антона Беккеужева.
«Да, могу подтвердить ее гибель. Вскрытия еще не было, точная причина не установлена. По предварительным данным — отравление наркотическими препаратами», — цитирует издание Беккужева.
Девушка принимала участие в проекте «Дом-2» с октября по декабрь 2017 года.
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