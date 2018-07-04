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Трамп против Коэна: опубликован проморолик новой комедии

Русский TVNET
Фото: AP/Scanpix

Известный британский комик Саша Барон Коэн опубликовал в своем Twitter короткий проморолик будущего комедийного фильма. В видео показаны фрагменты речи Дональда Трампа, в которой он критикует Коэна.

В 37-секундном ролике президент США называет Коэна «третьесортным персонажем», который полностью лишен чувства юмора.

«Все, чего я хочу, - чтобы ты получил по лицу много раз и оказался в больнице. Возвращайся в школу, Саша Барон Коэн, научись быть смешным», - советует Трамп.

Никаких других подробностей относительно проекта Коэн раскрывать не стал. Предполагается, что лента будет полнометражной.

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