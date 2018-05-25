«Я освободился от многолетней боли». Солист Imagine Dragons о победе над болезнью

Лидер группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс рассказал в соцсетях о своей многолетней борьбе с артритом, из которой вышел победителем. Впечатляющие результаты работы над собой он опубликовал в своем Instagram.
«Я провел десять лет в борьбе с автоиммунной болезнью суставов (артритом). Теперь живу без боли, наступила полная ремиссия болезни и я здоров, как никогда. За это я благодарен Брэду Фейнбергу. Правильное питание, витамины и упражнения. Это изменило мою жизнь», — написал Рейнольдс.
I’ve spent a decade fighting an auto immune disease that inflamed all my joints (AS). I now live pain free, am in full remission and am the healthiest I’ve ever been. I owe it to this man @thor345622 Correct diet, vitamins and exercise. I’ll share it all with you soon. It’s been life changing for me. Xx
Музыкант также опубликовал фото «до и после», наглядно продемонстрировав изменения, которые произошли с его телом.
Congrats @DanReynolds happy for you friend. Glad you’re feeling good ❤️🙏— P!nk (@Pink) July 4, 2018
«Всего пара месяцев измененного образа жизни, питания и спортивных упражнений — и воспаления нет. Фото «до» и «после» говорят сами за себя. Извиняюсь за позу, но я действительно изменил свою жизнь и освободился от многолетней боли. Я невероятно благодарен за здоровье», — добавил артист.
Среди прочих, Рейнольдса поддержала и певица Pink, написав, что очень рада за его улучшившееся самочувствие.