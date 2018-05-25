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«Я освободился от многолетней боли». Солист Imagine Dragons о победе над болезнью

Русский TVNET
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Фото: Reuters

Лидер группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс рассказал в соцсетях о своей многолетней борьбе с артритом, из которой вышел победителем. Впечатляющие результаты работы над собой он опубликовал в своем Instagram.

«Я провел десять лет в борьбе с автоиммунной болезнью суставов (артритом). Теперь живу без боли, наступила полная ремиссия болезни и я здоров, как никогда. За это я благодарен Брэду Фейнбергу. Правильное питание, витамины и упражнения. Это изменило мою жизнь», — написал Рейнольдс.

Музыкант также опубликовал фото «до и после», наглядно продемонстрировав изменения, которые произошли с его телом.

«Всего пара месяцев измененного образа жизни, питания и спортивных упражнений — и воспаления нет. Фото «до» и «после» говорят сами за себя. Извиняюсь за позу, но я действительно изменил свою жизнь и освободился от многолетней боли. Я невероятно благодарен за здоровье», — добавил артист.

healing

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Среди прочих, Рейнольдса поддержала и певица Pink, написав, что очень рада за его улучшившееся самочувствие.

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