«Я освободился от многолетней боли». Солист Imagine Dragons о победе над болезнью

Лидер группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс рассказал в соцсетях о своей многолетней борьбе с артритом, из которой вышел победителем. Впечатляющие результаты работы над собой он опубликовал в своем Instagram.

«Я провел десять лет в борьбе с автоиммунной болезнью суставов (артритом). Теперь живу без боли, наступила полная ремиссия болезни и я здоров, как никогда. За это я благодарен Брэду Фейнбергу. Правильное питание, витамины и упражнения. Это изменило мою жизнь», — написал Рейнольдс.

Музыкант также опубликовал фото «до и после», наглядно продемонстрировав изменения, которые произошли с его телом.

Congrats @DanReynolds happy for you friend. Glad you’re feeling good ❤️🙏— P!nk (@Pink) July 4, 2018

«Всего пара месяцев измененного образа жизни, питания и спортивных упражнений — и воспаления нет. Фото «до» и «после» говорят сами за себя. Извиняюсь за позу, но я действительно изменил свою жизнь и освободился от многолетней боли. Я невероятно благодарен за здоровье», — добавил артист.

healing A post shared by Daniel Coulter Reynolds (@danreynolds) on May 25, 2018 at 4:30pm PDT

Среди прочих, Рейнольдса поддержала и певица Pink, написав, что очень рада за его улучшившееся самочувствие.