Музыкант Миша Майский поможет юрмальскому приюту для животных

В преддверии юрмальского концерта, который пройдет 12 июля, знаменитый виолончелист Миша Майский пожертвует 5000 евро от продажи билетов на поддержание Слокского приюта для животных. По словам учредителя общества защиты животных Dzīvnieku palīdzības dienests Ирины Власенко, этих средств должно хватить на ремонт крыши в приюте.

«Мы очень благодарны нашему соотечественнику Мише Майскому за поддержку. Благодаря его помощи многие бездомные животные в прямом смысле обретут новую крышу над головой. Уже в ближайшее время мы планируем начать ремонтные работы. Кроме того, мы надеемся, что пример музыканта с мировым именем привлечет внимание общества к нашему приюту и проблемам бездомных животных», - говорит Ирина Власенко.

В свою очередь член совета «Балтийских музыкальных сезонов», в рамках которых пройдет концерт Миши Майского, Александр Гафин отметил, что благотворительность является важным атрибутом культурного человека. «Мы очень рады, что Миша Майский и его дети, которые также выступят в «Дзинтари», откликнулись на нашу идею оказать помощь одному из крупнейших приютов в Латвии. Одной из наших основных задач является продвижение Латвии как центра искусства и культурного туризма, а интеллигентные люди склонны к благотворительности».

Один из лучших виолончелистов мира Миша Майский выступит в «Дзинтари» 12 июля. В Юрмале он представит программу «Юбилей Маэстро», приуроченную к 70-летнему юбилею. На сцене вместе с Майским выступит камерный оркестр «Виртуозы Москвы», а солистами станут его дети – Лили (фортепиано) и Саша (скрипка) Майские.

В программе концерта - Дивертисмент №3 фа мажор Вольфганга Амадея Моцарта, Тройной концерт до мажор Людвига ван Бетховена, Три пьесы из цикла «Времена года», Ноктюрн для виолончели с оркестром и Вариации на тему рококо ля мажор Петра Ильича Чайковского.

Билеты доступны в сети Biļešu Paradīze.