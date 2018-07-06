Певец Крис Браун вновь задержан за нанесение побоев

Известный американский певец Крис Браун, избивший ранее Рианну и папарации, был вновь задержан полицией. Это произошло сразу после его концерта во флоридском амфитеатре.

Браун был помещен в тюрьму в Палм Бич, однако вскоре был освобожден за залог в размере 2000 тысяч долларов.

Singer Chris Brown arrested in South Florida https://t.co/3fVRFQjnZ9 pic.twitter.com/jnqY3k8d9z— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) July 6, 2018

Вкоре после освобождения Браун выложил в соцсетях фотографии с концерта.

West palm beach FLORIDA July 5th 💪🏽🙏🏽❤️ A post shared by CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial) on Jul 5, 2018 at 9:53pm PDT

Незадолго до ареста Браун приобрел бронированный внедорожник за 350 тысяч долларов.

Ранее Брауна уже неоднократно ранее задерживали за различные преступления. Так, в 2009 году он был арестован за нападение и избиение R&B певицы Рианны, с которой раньше встречался. Певца тогда приговорили к пяти годам условного срока и шести месяцам общественных работ.

Осенью 2013 года Браун был задержан и арестован за драку, в результате которой мужчина, на которого напал певец был госпитализирован. В июне 2014 года Браун больше двух месяцев провел в заключении после того, как его выгнали из реабилитационной клиники за нарушение порядка.

В 2016 году Браун был вновь задержан по подозрению в нанесении побоев и угрозу применения оружия на одной из частных вечеринок. Заявление на него написала Бэйли Карран - обладтельница титула «Мисс региональная Калифорния».

В феврале 2017 года Браун предстал перед судом по обвинению в избиениях подруги - американской модели вьетнамского происхождения Карруче Трен. Суд Лос-Анджелеса выдал запретительный приказ - певцу было предписано не приближаться к девушке, ее матери, а также брату ближе, чем на 100 метров и как-либо контактировать с ними.

А в мае 2018 года неназванная девушка обвинила его в изнасиловании. Якобы Крис вместе со своими друзьями и подругами в феврале того же года несколько раз ее насиловали на афтерпати в своем доме в Лос-Анджелесе.

На этот раз полиция задержала Брауна прямо на концерте на основании ордера, выданного по результатам прокурорского расследования о нападении Брауна в 2017 году на фотографа в ночном клубе флоридского города Тампа. Однако через несколько часов после задержания Крис Браун уже вышел под залог в 2000 долларов, отмечает TMZ.