Певец Шура: «В свои 43 года я – бомж»

Известный российский певец Шура вынужден выехать из квартиры, в которой жил последние 15 лет. Артист лишился недвижимости из-за того, что оформил жилье на другого человека, соощает издание argumenti.ru.

Как рассказал певец, квартиру он купил за 100 тысяч долларов еще будучи на пике своей популярности. Но по совету «доброжелателей» записал имущество на другого человека — в документах на квартиру значился сотрудник некой строительной фирмы. Шура просто не представлял, чем это может обернуться.

«Живу спокойно, никто меня не трогает, выплачиваю за квартиру деньги, все бумаги у меня на руках. Как-то во время дня рождения, спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно», — поделился своей болью Шура в программе «Привет, Андрей!»

Претензий к новым владельцам своей квартиры у певца нет, напротив, даже благодарен им, что не вышвырнули его, а дали время решить свои проблемы.

«Сейчас мне очень тяжело. Я столько лет прожил в своей квартире и так люблю ее. Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я – бомж», – признался певец.

Сейчас артист ищет человека, на которого была записана недвижимость. Впрочем, даже если это удастся, вряд ли ситуация изменится. У Шуры осталось 2 месяца на поиски крыши над головой, денег на новое жилье у певца нет. Артист намерен взять ипотеку.