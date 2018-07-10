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Джорджа Клуни сбила машина

Lenta.ru
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Джордж Клуни | Фото: Reuters/AP/Scanpix

Голливудский актер Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния, Италия. Артист ударился о лобовое стекло машины во время поездки на мотоцикле, пишет The Sun во вторник, 10 июля.

Отмечается, что 57-летний Клуни направлялся на съемочную площадку, когда автомобиль марки Mercedes внезапно выехал навстречу его мотоциклу. Актер был госпитализирован, ему диагностировали повреждения таза, колена и руки.

На фотографиях очевидца с места происшествия видно, что лобовое стекло автомобиля было разбито после столкновения с Клуни.

Актер прилетел на Сардинию для съемок сериала «Уловка-22» по мотивам одноименного романа Джозефа Хеллера. Клуни выступил одним из режиссеров и актером сериала.

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