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Отдыхающие Бейонсе и Jay-Z ездят на потрепанном кабриолете в Италии

Русский TVNET
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Фото: MEGA Agency/ScanPix

Знаменитая американская пара Бейонсе и Jay-Z в перерывах между концертами отдыхают на курорте Каста Дива у озеро Комо к северу от Милана. На фотографиях папарацци видно, что для поездок пара выбрала двухместный кабриолет «Родстер». Несмотря на то, что в подобных автомобилях супруги были замечены и ранее, нынешний кабриолет далек от представлений «автомобиля миллионеров» — как заметно на снимках, машина весьма потрепана.

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