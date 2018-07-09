Отдыхающие Бейонсе и Jay-Z ездят на потрепанном кабриолете в Италии

Знаменитая американская пара Бейонсе и Jay-Z в перерывах между концертами отдыхают на курорте Каста Дива у озеро Комо к северу от Милана. На фотографиях папарацци видно, что для поездок пара выбрала двухместный кабриолет «Родстер». Несмотря на то, что в подобных автомобилях супруги были замечены и ранее, нынешний кабриолет далек от представлений «автомобиля миллионеров» — как заметно на снимках, машина весьма потрепана.