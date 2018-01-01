Врач Майкла Джексона заявил о «химической кастрации» певца

Личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей завил о том, что отец легендарного поп-исполнителя «химически кастрировал» его в подростковом возрасте. Об этом пишет NEWS.com.au.

«Тот факт, что он был кастрирован ради поддержания своего высокого голоса, просто невероятен», - цитирует слова Мюррея издание.

Врач также добавил, что Джо Джексон прибег к инъекциям гормонов когда его сыну было 12 лет. Они были сделаны под предлогом лечения прыщей, а также с целью избежать ломки голоса.

«Я надеюсь, Джо Джексон искупает свои грехи в аду», - добавил медик.

Известно, что Джо Джексон скончался вследствие продолжительной болезни в июне 2018 года.

Джо Джексон FOTO: REUTERS/Scanpix

Конрад упоминает о «химической кастрации» Майкла Джексона не впервые. Еще ранее, в 2016 году, он намекнул на данные манипуляции в собственной автобиографии.