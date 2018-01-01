Стало известно о состоянии Джорджа Клуни после страшной аварии

Популярный голливудский актер Джордж Клуни восстанавливается после аварии, в которую он попал на Сардинии. Сейчас здоровью артиста ничто не угрожает и он отпущен из больницы.

В настоящее время Клуни продолжает лечение в домашней обстановке.

Уже сообщалось, что авария с участием актера произошла 10 июля. Скутер, на котором ехал Клуни, столкнулся с автомобилем Mercedes, не уступившим ему дорогу. В больнице актеру сделали МРТ. Убедившись, что серьезных травм нет, актера не стали госпитализировать.

На Сардинии Клуни работал над фильмом «Уловка-22», выступая в качестве режиссера и исполнителя одной из ролей.