«Жил с проституткой Танькой». Шура о начале карьеры

Лишившийся квартиры эстрадный певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) рассказал, что в начале карьеры после переезда в столицу жил на Ленинском проспекте вместе с проституткой. Его слова передает «Собеседник».

«Начинал бомжом, так и продолжаю. Ну что мне теперь, идти жить на ту же лавочку? Кстати, первое мое жилье в Москве после ботанического сада было тоже на Ленинском проспекте. Я жил там вместе с проституткой Танькой. На тот момент я уже начал петь в одном заведении за тарелку супа, а ее я проводил с собой. Она там зарабатывала деньги», — поведал Шура.

Артист признался, что его сожительница часто надолго уезжала, и он кормил ее собаку, хотя ему самому не хватало еды. «Помню, как я думал: лучше самому морковку съесть или накормить ею собаку», — поделился он.

9 июля Шура признался, что стал бомжом. Певец лишился квартиры, которую приобрел в 2003 году. Он боролся с наркотической зависимостью и переписал недвижимость на другого человека.

Шура приобрел популярность в 1990-х годах. Среди наиболее известных его композиций — «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Холодная луна» и «Ты не верь слезам».