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Автор Never Gonna Give You Up: слава и деньги в 21 год — портят

Lenta.ru/TVNET
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Рик Эстли | Фото: AP/Scanpix

Британский поп-певец Рик Эстли, наиболее известный по песне Never Gonna Give You Up, признался, что слава и деньги, свалившиеся на него в 21 год, разрушили отношения с друзьями и родственниками. Его слова передает The Sun в пятницу, 13 июля.

«В 20 лет люди пытаются понять, кто они и чем хотят заниматься, а моя жизнь просто взорвалась. Я перевыполнил план. Я помню, что в юности хотел Ferrari. К 21 году я мог купить сразу несколько Ferrari», — рассказал Эстли.

По его словам, певец потерял всякий интерес к саморазвитию: «Я постоянно думал о том, что я младший в семье с четырьмя детьми, и неправильно, что я уже всего достиг в жизни».

«Я из тех людей, который найдут, из-за чего расстроиться, даже когда дела идут в гору», — отметил Эстли.

Композиция Рика Эстли Never Gonna Give You Up вышла в 1987 году и стала хитом, пробыв на вершине британских чартов пять недель.

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