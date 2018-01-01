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Звезда 90-х Вадим Казаченко развелся с женой

argumenti.ru
Вадим Казаченко | Фото: COVI/Scanpix

Известный российский певец Вадим Казаченко развелся со своей супругой после целого ряда публичных скандалов. Данную информацию уже подтвердила Ольга Казаченко, родившая артисту сына Филиппа.

Известно, что решение о расторжении брака 55-летнего Вадима и его молодой супруги вступит в силу лишь через месяц, а пока каждый из супругов может его оспорить. Ольга заявила изданию «СтарХит», что вряд ли кто-то из них станет предпринимать шаги для воссоединения.

Отметим, что Казаченко состоял в браке с женщиной с 2014 года, однако через некоторое время самовольно освободил себя от брачных уз и женился на своем директоре Ирине Аманти.

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