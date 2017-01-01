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Интернет-сенсация Ольга Бузова выступит в Риге

Русский TVNET
Ольга Бузова | Фото: VLADIMIR PESNYA / RIA NOVOSTI

27 июля, в клубе Studio 69 выступит экс-участница программы «Дом-2» Ольга Бузова. Организаторы мероприятия предупреждают, о возможном аншлаге и советуют приобретать билеты заблаговременно.

Ольга Бузова — самая обсуждаемая знаменитость в российском медиа-пространстве в 2017. Ведущая скандального реалити-шоу, актриса, автор книг, всегда привлекала к себе внимание, однако после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым она внезапно стала певицей, отчего ее популярность только возросла.

Отрицать феномен популярности Бузовой бесполезно. Ее песни «Мало половин», «Хит-парад», «Я привыкаю», «Неправильная» и другие — моментально попадают на верхние места хит-парадов. Бузова является рекордсменом по количеству первых мест в российском iTunes и по количеству проданных копий своих треков. На ее концерты собираются полные залы, и неистовствующие фанаты поют и кричат так, что закладывает уши. На последней премии Муз-ТВ Бузова стала обладательницей награды в категории «Лучшая песня Рунета». В клипе на песню «Wi-Fi» снялся «самый красивый преступник Америки» Джереми Микс, высокорейтинговая модель с криминальным прошлым.

Ольга Бузова является объектом жарких споров по поводу ее вокальных талантов, критики, восхищения, главной героиней интернет-пародий и мемов. Ольга несомненно обладает отличным чувством юмора и самоиронией. Возможно, именно это привлекает ее поклонников. На данный момент, на Instagram-аккаунт Бузовой подписаны более 11 миллионов пользователей. Опубликованные ею в Instagram истории в 2017 году обошли по просмотрам американскую телезвезду Ким Кардашьян.

Концерт состоится в клубе Studio 69. До 16 лет вход в сопровождении взрослых. Начало в 22:00.

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