Интернет-сенсация Ольга Бузова выступит в Риге

Ольга Бузова — самая обсуждаемая знаменитость в российском медиа-пространстве в 2017. Ведущая скандального реалити-шоу, актриса, автор книг, всегда привлекала к себе внимание, однако после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым она внезапно стала певицей, отчего ее популярность только возросла.

Отрицать феномен популярности Бузовой бесполезно. Ее песни «Мало половин», «Хит-парад», «Я привыкаю», «Неправильная» и другие — моментально попадают на верхние места хит-парадов. Бузова является рекордсменом по количеству первых мест в российском iTunes и по количеству проданных копий своих треков. На ее концерты собираются полные залы, и неистовствующие фанаты поют и кричат так, что закладывает уши. На последней премии Муз-ТВ Бузова стала обладательницей награды в категории «Лучшая песня Рунета». В клипе на песню «Wi-Fi» снялся «самый красивый преступник Америки» Джереми Микс, высокорейтинговая модель с криминальным прошлым.

Ольга Бузова является объектом жарких споров по поводу ее вокальных талантов, критики, восхищения, главной героиней интернет-пародий и мемов. Ольга несомненно обладает отличным чувством юмора и самоиронией. Возможно, именно это привлекает ее поклонников. На данный момент, на Instagram-аккаунт Бузовой подписаны более 11 миллионов пользователей. Опубликованные ею в Instagram истории в 2017 году обошли по просмотрам американскую телезвезду Ким Кардашьян.

Концерт состоится в клубе Studio 69. До 16 лет вход в сопровождении взрослых. Начало в 22:00.