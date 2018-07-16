«Это позор». Шварценеггер раскритиковал Трампа за заискивания перед Путиным

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подверг критике президента США Дональда Трампа после его встречи с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки. Звезда «Терминатора» сравнил Трампа с «раскисшей макарониной» и обвинил его в предательстве интересов Америки.

В видеообращении на своей странице в Twitter Шварценеггер назвал поведение Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным «позорящим» и призвал национального лидера вспомнить его же лозунг America first («Сперва Америка»).

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно.

Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фан-бой.

Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи. На этой пресс-конференции вы натурально предали нашу разведку, нашу систему правосудия и, самое главное, нашу страну. Вы президент США, вы не должны себя так вести! Что случилось с Вами? Куда делись сильные слова и воля, как у Рональда Рейгана, когда он стоял у Берлинской стены и говорил: «Господин Горбачев, снесите эту стену». Что случилось со всем этим?», − риторически спросил Шварценеггер, тяжело вздохнув в конце.