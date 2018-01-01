Елена Яковлева мечтает избавить сына от татуировок

Сына актрисы Елены Яковлевой Дениса называют фриком и постоянно сравнивают с Тимати — таковы последствия увлечения молодого человека татуировками. Сейчас, по словам артистки, ее сын мечтает избавиться от своих многочисленных тату, передает издание «Собеседник.ру».

Яковлева признает, что уже устала от разговоров вокруг татуировок Дениса. В юности парень настолько ими увлекся, что изрисовал себе все тело, включая лицо.

«По сравнению с тем, что есть у Дениса, Тимати отдыхает. Ему еще работать и работать», — шутит Елена.

На «Славянском базаре в Витебске» Яковлева призналась, что о своем увлечении тату Денис уже давно пожалел. Но пока продолжает ходить с татуировками, потому что никак не может их свести.

«И Денис, и я давно покаялись, что это случилось в его жизни. Сейчас он жалеет, что сделал эти татуировки.

Но каждый человек должен взрослеть и умнеть сам. Я свои мозги ему в тот момент никак не могла вложить. Будем что-нибудь делать. Мы хотим, чтобы изобрели лекарство, которое разъедает татуировки не так болезненно, как это происходит сейчас», — говорит Яковлева.

Сейчас сын легендарной артистки работает в школе. Дети от своего педагога в восторге. Хотя Яковлева уверяет, изначально она очень переживала, когда ее отпрыск устроился на работу.

«Мне казалось, что это довольно-таки страшно делать в таком его виде. Но дети с таким интересом слушают его рассказы о татуировках, и в том числе о том, как он раскаивается, что сделал их. У него взаимопонимание с детьми сразу получилось. Поскольку сын работает в школе, куда приезжают дети со всех стран, есть такие племена, где тату считается страшным грехом. И когда эти ребята увидели его, они сразу подружились и до сих пор переписываются», — говорит артистка.