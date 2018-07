Илон Маск извинился перед таиландским дайвером за «педофила»

Резкую реакцию Маска вызвали слова дайвера, высмеявшего подводную лодку изобретателя, которая так и не пригодилась для спасения мальчиков-футболистов в таиландской пещере. В частности, спасатель британского происхождения Верн Ансворт, сыгравший одну из ключевых ролей в спасательной операции, в интервью телеканалу CNN назвал мини-субмарину Маска «PR-ходом». По мнению Ансворта, подлодка американца не смогла бы проплыть и 50 метров.

«[Маск] может засунуть эту подлодку куда подальше», — добавил спасатель.

Billionaire tech entrepreneur Elon Musk made an unfounded and disparaging claim about an expert caver involved in the Thai cave rescue, after the caver criticized Musk's idea of using a mini-sub for the rescue: https://t.co/aPifpjBPdy pic.twitter.com/CJAmJAK3qY— CNN International (@cnni) July 16, 2018

В ответ на это Маск написал твит, в котором назвал Ансворта «педофилом». После того, как изобретателя попросили объяснить свое завяление, основатель Space X написал еще один твит: «Ставлю доллар, что так оно и есть».

Вскоре оба твита были удалены, однако своей выходкой Маск успел, похоже, осложнить отношения с инвесторами, а Ансворт пообещал подать на американского миллиардера в суд.

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.— Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2018

«Мои слова были сказаны в гневе после того, как г-н Ансворт позволил себе лживые утверждения и предположил сексуальный контакт между мной и мини-субмариной, построенной как бескорыстный акт доброй воли и в полном соответствии с параметрами от руководителя команды дайверов».

«Как бы там ни было, его действия против меня не оправдывают мои действия против него, и за это я извиняюсь перед г-ном Ансвортом и перед компаниями, которые я представляю в качестве руководителя. Вина моя и только моя», — написал позже Маск.

В качестве извинения всем, кого оскорбили его твиты, Маск устроил специальную акцию — раздачу криптовалюты.