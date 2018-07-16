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Илон Маск извинился перед таиландским дайвером за «педофила»

Русский TVNET
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Илон Маск | Фото: JOE SKIPPER / REUTERS

Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск принес извинения дайверу из Таиланда, спасавшему подростков из затопленной пещеры. Ранее между мужчинами возникла заочная перебранка, в ходе которой Маск назвал дайвера «педофилом».

Резкую реакцию Маска вызвали слова дайвера, высмеявшего подводную лодку изобретателя, которая так и не пригодилась для спасения мальчиков-футболистов в таиландской пещере. В частности, спасатель британского происхождения Верн Ансворт, сыгравший одну из ключевых ролей в спасательной операции, в интервью телеканалу CNN назвал мини-субмарину Маска «PR-ходом». По мнению Ансворта, подлодка американца не смогла бы проплыть и 50 метров.

«[Маск] может засунуть эту подлодку куда подальше», — добавил спасатель.

В ответ на это Маск написал твит, в котором назвал Ансворта «педофилом». После того, как изобретателя попросили объяснить свое завяление, основатель Space X написал еще один твит: «Ставлю доллар, что так оно и есть».

Вскоре оба твита были удалены, однако своей выходкой Маск успел, похоже, осложнить отношения с инвесторами, а Ансворт пообещал подать на американского миллиардера в суд.

«Мои слова были сказаны в гневе после того, как г-н Ансворт позволил себе лживые утверждения и предположил сексуальный контакт между мной и мини-субмариной, построенной как бескорыстный акт доброй воли и в полном соответствии с параметрами от руководителя команды дайверов».

«Как бы там ни было, его действия против меня не оправдывают мои действия против него, и за это я извиняюсь перед г-ном Ансвортом и перед компаниями, которые я представляю в качестве руководителя. Вина моя и только моя», — написал позже Маск.

В качестве извинения всем, кого оскорбили его твиты, Маск устроил специальную акцию — раздачу криптовалюты.

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