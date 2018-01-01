Питт резко ответил на заявления Джоли

Актер Брэд Питт ответил на заявления Анджелины Джоли, которая пообещала обнародовать доказательства того, что он страдал алкоголизмом и вел себя агрессивно.

Отношения звездной пары разладились осенью 2016 года – Джоли инициировала развод с Питтом, после того как тот поднял голос на их старшего сына. До сих пор пара не может урегулировать вопросы совместной опеки над своими шестерыми детьми.

При этом Джоли рассказала друзьям о том, что у нее якобы есть личный дневник, в котором она записывала нелицеприятные факты о муже, и она готова предъявить этот дневник суду, чтобы добиться единоличной опеки над детьми.

Узнав о заявлениях своей бывшей, Питт, ранее высказывавшийся о супруге вполне корректно, не смог молчать и ответил заявлением о том, что в их браке скорее она была ненормальной. Дневник Джоли он назвал выдумкой. При этом ранее актер сам признался, что, к своему стыду, страдал алкоголизмом, но расставшись с Джоли, сумел справиться с этим пристрастием.