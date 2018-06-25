Латвийские баскетболисты проиграли сборной России в товарищеском матче

В рамках подготовки к Кубку мира, который состоится в 2019 году, латвийские баскетболисты уступили сборной России.

Встреча двух сборных состоялась вчера в Риге и завершилась со счётом 79:71 (28:21, 18:21, 9:18, 24:11) в пользу сборной России.

Соперники сборной Латвии обозначили своё преимущество уже в первой четверти, ведя с разницей в семь очков. К середине игры латвийским футболистам удалось сократить разницу, но россияне по-прежнему вели в счёте — 46:42

Ключевой в этой встрече оказалась четвёртая четверть, когда сборной Латвии удалось выйти вперёд, но, россияне собрались и провели отличную концовку встречи, одержав победу.

Главный тренер сборной Латвии по баскетболу Арнис Веквагарс, комментируя поражение во вчерашней встрече, заявил, что его подопечным нужно лучше управлять эмоциями: «Плохо проигрывать, но нужно уметь делать правильные выводы, что не сработало и над чем нужно поработать. Главное, на что стоит обратить внимание, — нам нужно лучше контролировать эмоции, чтобы вместе с ними контролировать ход игры. Больше половины встречи играли хорошо, но начало и концовка были неудовлетворительными. Но хорошо играть такие матчи для проверки готовности. У нас есть время исправить ошибки», — приводит слова Веквагарса официальный сайт Федерации баскетбола Латвии.

Главная звезда латвийского баскетбола Кристапс Порзингис тоже появился на площадке, но только перед началом встречи. Порзингис удостоился приза лучшего игрока Латвии и занял место на трибунах.