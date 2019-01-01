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Сборная Латвии победила Швецию и вышла в следующий этап квалификации ЧМ-2019

TVNET
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Латвия - Швеция, отборочный матч ЧМ-2019 | Фото: Reuters/LETA

В четверг вечером, 28 июня, сборная Латвии по баскетболу победила Швецию в отборочном матче ЧМ-2019 в Стокгольме - встреча закончилась с результатом 82:72 (16:16, 31:26, 13:8, 22:22). Отличную работу показал Янис Стрелниекс, заработавший для команды 27 очков, что стало рекордом в его карьере в составе сборной. Эта победа позволяет команде Арниса Вецвагарса пройти в следующий этап квалификации.

22 очка команде принес талантливый Давис Бертанс, девять - Каспар Вецвагарс, семь у Рональда Шмита, шесть у Мартиньша Меиера, пять у Ояра Силиньша и еще по три заработали Жан Пеиенерс и Артис Ате, для которых эта встреча стала дебютом на официальных играх.

В этом цикле игр сборной Латвии не может помочь один из ее лидеров Янис Тимма, в семье которого родился сын.

Тем временем в параллельной игре Турция на своем поле с результатом 80:66 (15:28, 36:12, 10:11, 19:15) одолела Украину, в которой уже в это воскресенье будет гостить Латвия.

В воскресенье, 1 июля, сборная Латвии в 16:00 в Киеве встречается со сборной Украины.

С тремя победами Латвия уже за тур до конца отборочного этапа вышла во второй раунд, где сыграет с тремя лучшими командами другой группы - Испания, Словения и Черногория.

По итогам второго этапа квалификации три из шести команд группы получат право играть в финальной части чемпионата мира, которая пройдет в Китае осенью 2019 года.

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