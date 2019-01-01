В матче Австралия - Филиппины произошла массовая драка (видео)

В отборочном матче чемпионата мира-2019 Австралия – Филиппины произошла массовая драка, в которой приняли участие практически все игроки и персонал обеих сборных.

Потасовка началась в конце 3-й четверти встречи при счёте 79:48 в пользу Австралии. После того, как австралийский центровой Дэниэл Кикерт ударил одного из соперников, остальные игроки подключились и устроили массовую драку. Активное участие в драке принял также центровой «Милуоки» Тон Макер, выступающий за сборную Австралии.

После «кулачных боев» судья возобновил угру, удалив с площадки 13 игроков - четырёх австралийцев и девятерых филиппинцев. Через несколько минут в составе команды Филиппин остался всего один игрок, и судья был вынужден остановить матч при счете 89:53 в пользу Австралии.