БК «Вентспилс» узнал соперников по Лиге Чемпионов

В Швейцарии состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов FIBA 2018/2019 года, которая стартует 9 октября. Чемпион Латвии БК «Вентспилс» встретится в группе с командами из Турции, Италии, Франции, Польши и Германии.

В ходе жеребьёвки вентспилчане угодили в группу А вместе с «Бандирма Банвит» (Турция), «Сидигас Авеллино» (Италия), «МХП Ризен Людвигсбург» (Германия), «Ле Ман» (Франция) и «Анвил» (Польша). Ещё две команды присоединятся к группе А после третьего квалификационного круга.

В основном турнире примут участие 32 команды, которые будут поделены на четыре группы по восемь команд в каждой. На групповом этапе команды сыграют друг с другом дважды. После завершения групповой стадии, первые четыре команды отправятся в 1/8, а команды занявшие пятое и шестое место в группе продолжат сезон в Кубке Европы ФИБА.

В прошлом сезоне БК «Вентспилс» занял пятое место в своей группе и продолжил сезон в Кубке Европы ФИБА, где не сумел преодолеть барьер 1/8 финала.

Лига Чемпионов ФИБА 2018/2019 начнётся 9 октября, а завершится 6 февраля будущего года.