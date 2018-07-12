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Леброн Джеймс поужинал с Ди Каприо и Аль Пачино

Gazeta.ru
Фото: AP/Scanpix

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс провел встречу с легендарными актерами Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино, сообщает «Советский спорт».

На ужине со звездами кино присутствовал также деловой партнер баскетболиста Маверик Картер.

Как отмечает TMZ, 33-летний баскетболист мог обсуждать с Ди Каприо и Аль Пачино свои проекты, которые намерен реализовывать в Голливуде.

В начале июля Леброн Джеймс официально стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».

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