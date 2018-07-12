Леброн Джеймс поужинал с Ди Каприо и Аль Пачино

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс провел встречу с легендарными актерами Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино, сообщает «Советский спорт».

LeBron James, Hollywood’u sevecek gibi..

Al Pacino, Leonardo Di Caprio ve LeBron James akşam yemeğinde buluştular.. pic.twitter.com/uMXhE46Mnr— Volkan Parlayan®️ (@Vparlayan) July 12, 2018

На ужине со звездами кино присутствовал также деловой партнер баскетболиста Маверик Картер.

Как отмечает TMZ, 33-летний баскетболист мог обсуждать с Ди Каприо и Аль Пачино свои проекты, которые намерен реализовывать в Голливуде.

В начале июля Леброн Джеймс официально стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».