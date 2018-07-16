Родион Куруц подписал долгосрочный контракт с клубом «Бруклин Нетс»

Клуб не разглашает подробностей соглашения, но сообщает о том, что контракт долгосрочный. До этого разные спортивные порталы приводили информацию о том, что 20-летнему баскетболисту предлагали контракт на 4 года.

Контракт с новым клубом Куруц должен был подписать гораздо раньше, но «Нетс» долгое время не мог договориться с прошлым работодателем латвийского баскетболиста испанским клубом «Барселона Ласса» о размере отступных. На прошлой неделе баскетбольный портал «Sportando» сообщил о том, что «Нетс» выплатил испанской команде компенсацию в размере 750 тысяч долларов.

Куруц с 2012 по 2015 год играл в составе «VEF Rīga», а после отправился в испанский клуб «Барселона Ласса», заключив с испанцами контракт до 2019 года.

Родион Куруц стал пятым баскетболистом из Латвии, который сыграет в НБА. До него там туда попадали Гундарс Ветра, Андрис Биедриньш, Давис Бертанс и Кристал Порзиньгис.