Баскетболисты из Филиппин и Австралии наказаны за массовую драку

Международная федерация баскетбола (FIBA) дисквалифицировала виновных игроков и тренеров, который устроили настоящее побоище в скандальном матча между Филиппинами и Австралией.

Встреча двух сборных состоялась 2 июля в рамках отборочного этапа к чемпионату мира. В конце третьей четверти на поле началась драка с участием практически всех игроков и персонала обеих команд.

FIBA решила наказать дисквалификацией всех причастных к этому инциденту. Дисквалификацию получили 13 игроков - десять из филиппинской сборной и трое австралийцев. Любители помахать кулаками получили дисквалификацию от одного до шести матчей. Самую длительную дисквалификацию получил филиппинец Кельвин Абуэва, который пропустит следующие шесть матчей.

Международная федерация баскетбола присудила также штрафы федерациям обеих стран - 250 тысяч франков заплатят Филиппины и 100 тысяч франков для Австралии. Без внимания не осталась и судейская бригада, которая обслуживала этот скандальный матч - они отстранены от всех международных матчей на ближайший год.