Нурмагомедов пообещал уничтожить Макгрегора

«Я хочу драться с Макгрегором, фанаты тоже очень ждут этого поединка. Надеюсь, что и Конор хочет этого боя. Он много чего говорил, но почему-то как только дело дошло до реальных переговоров о бое, замолчал. В каком раунде я смогу нокаутировать Макгрегора? Я собираюсь уничтожить его, но в каком раунде завершится бой — сложно сказать», — заявил 29-летний Нурмагомедов.

В конце мая президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выражал уверенность, что бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится до конца этого года. По информации американских СМИ, поединок состоится 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

В отношении 29-летнего Макгрегора продолжается судебное разбирательство. 5 апреля ирландец чуть не сорвал турнир UFC 223, в котором участвовал Нурмагомедов. Он вместе с сообщниками атаковал автобус, в котором находились бойцы-участники соревнований, в том числе россиянин. Позднее Макгрегор добровольно сдался полиции.

Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. Он выиграл 21 бой при трех поражениях.