Стал известен следующий противник Бриедиса

Поединок состоится 21 июля в Москве, где ожидается также борьба в тяжелом весе между украинцем Олександром Усиком и россиянином Муратом Гасиевым.

«Не могу дождаться, - заявил Бриедис. Уверен, что 21 июля будет вечер отличного бокса для всех болельщиков не только в Москве, но и всем мире".

«Я восхищен возможностью отправиться в Россию и бороться со спортсменом такого класса как Майрис Бриедис. Не надо меня недооценивать, в Москву еду за победой» - указал Делорье.

25-летний французский боксер провел 13 боев, в 11 из которых одержал победу.

33-летний Майрис Бриедис за свою карьеру профессионального боксера одержал 23 победы в 24 боях, в 18 случаях одолев противника нокаутом. Также он по-прежнему занимает должность в Госполиции.