Емельяненко-младший нокаутировал очередного соперника и попросился в UFC

Бой завершился во втором раунде из-за пассивной обороны чеха, прижатого к углу октагона. Рефери остановил бой, не позволив Емельяненко «добивать» своего оппонента.

Александр выступает под эгидой чеченского промоушна World Fighting Championship Akhmat (WFCA), однако не прочь проверить свои силы в ведущем и наиболее престижном Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), который 15 сентября проведет свой первый в истории турнир в России.

«Мне не предлагали выступить на турнире UFC в Москве, у них ведь нет контрактов на один бой, - цитирует Емельяненко ТАСС. - Если они заключают контракт с бойцом, то становятся правообладателями на него, спортсмен не может драться по нескольким версиям. Но пусть они сделают предложение, возможно, мы к чему-то придем и о чем-то договоримся».

Александр возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва, вызванного отбыванием срока в колонии за насильственные действия сексуального характера. После освобождения он провел пять боев и во всех одержал победы досрочно. Всего в активе 36-летнего россиянина 28 побед и семь поражений.

Свой следующий бой под эгидой WFCA Емельяненко-младший проведет в Москве 18 августа. Его соперником станет американец Тони Джонсон.