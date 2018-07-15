Легендарный боксер Мэнни Пакьяо победил нокаутом впервые за девять лет

В Куала-Лумпуре филиппинец Мэнни Пакьяо нокаутом победил аргентинца Лукаса Матиссе и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг.

Рефери остановил поединок в седьмом раунде, когда 39-летний филиппинец в третий раз отправил соперника на настил ринга.

Предыдущий поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля 2017 года и уступил по очкам. Филиппинец победил нокаутом впервые за 9 лет, когда 2 мая 2009 года Пакьяо нокаутировал британца Рики Хаттона во втором раунде.

В активе 39-летнего Пакьяо теперь 60 побед, 39 из которых он одержал нокаутом, семь поражений и две ничьи.

Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях.





