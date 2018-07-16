Гассиев отправился в Москву на бой с Усиком

Предстоящий бой с уверенностью может претендовать на звание поединка года. В финале Всемирной боксерской суперсерии сойдутся чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO и WBC Александр Усик, а также обладатель титулов WBA и IBF Мурат Гассиев. Спортсменам предстоит выявить лучшего в дивизионе. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом.

Этот бой мог и не состоятся, ведь ситуация вокруг встречи двух бойцов по-прежнему очень запутанная. Промоутер украинца Александр Красюк сказал, что российская сторона до сих пор не выполнила все обязательства перед боем. Тем не менее, Красюк заявил, что команда Усика прилетит на бой в Москве.

«Еще пока не все улажено. Тем не менее, мы летим. Российская сторона говорит, что не понимает претензий? Дурака включают. Все они понимают. Большинством бытовых вопросов мы занимаемся самостоятельно. Поэтому с этим у нас проблем нет. Есть проблема с тем, что принимающая сторона (не Всемирная серия бокса) не выполняет взятые на себя обязательства! Вопрос безопасности мы не могли доверить кому-то, поэтому занимались им, собственно, сами. Надеемся, что здравый разум победит», - цитирует Красюка segodnya.ua.

Промоутер Усика сказал, что до субботы ещё есть время, поэтому окончательное решение на счёт боя будет принято на этой неделе. ля окончательного решения на счёт боя

Ранее менеджер украинского бойца уже высказывал недовольство относительно того, что российская сторона не выполняет условий по организации встречи. Россияне, в ответ на эти обвинения, заявили, что все условия выполняются. В какой-то момент была серьёзная вероятность того, что бой может и не состоятся, но, скорее всего, мы всё-таки сможем увидеть долгожданный бой в Москве.

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